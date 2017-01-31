На Євробачення-2017 у Києві очікується 20 тисяч гостей - В.Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час пісенного конкурсу Євробачення в столиці очікується близько 20 тисяч гостей. Про це під час церемонії передачі символічного ключа Євробачення сказав мер києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Ми забезпечимо, щоб усі іноземні гості, а ми очікуємо понад 20 тисяч людей, побачили настільки прекрасна, відкрита серцем, дружня Україна та Київ. Дозвольте нагадати, що музика об’єднує людей, міста, країни та континенти. Дуже важливою вона є для Києва і України особливо зараз", - сказав він.
Нагадаємо, цього травня відбудуться два півфінали та один фінал. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий – 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.
Як повідомляв УНН, президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак передала меру Києва Віталію Кличку символічний ключ Євробачення.