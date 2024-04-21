На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Сейчас на восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, однако под контролем Сил обороны. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Но ситуация полностью контролируется подразделениями Сил обороны, противника в городе нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

Сейчас на восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, однако под контролем Сил обороны. В районе ответственности ОСУВ "Хортица" самыми горячими сегодня направлениями являются Бахмутское и Авдеевское. Здесь вражеская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя все виды вооружения, артиллерии, танки, беспилотников различных типов, а также использует авиацию. Однако ситуация в районе проведения боевых действий остается сложно, но контролируемой подразделениями Сил обороны, - сказал Волошин.

Детали

Он добавил, что за прошедшие сутки по всей линии боевого соприкосновения состоялось 115 боевых столкновений.

Также спикер рассказал о ситуации возле Часового Яра.

Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Но ситуация полностью контролируется подразделениями Сил обороны, противника в городе нет. Штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют при поддержке как дронов, так и артиллерии, - добавил Волошин.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.