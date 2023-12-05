На восстановление жилья подано около 200 тысяч заявок, но компенсация невозможна без доступа комиссии в помещение - Миненко

Полмиллиона человек, предварительно имеют право обращаться за компенсацией за жилье, но чтобы получить определенную компенсацию за уничтоженное жилье, должен быть доступ к тому, что от него осталось. Об этом, в эфире телемарафона "Единые новости", сообщил начальник Главного межрегионального управления Министерства юстиции, Кирилл Миненко, передает УНН.

Сейчас около 200 тысяч заявок уже поданы, учитывая что до полумиллиона человек, по состоянию на сейчас имеют такое право - сообщил Миненко.

Представитель Минюста также отметил, какое именно состояние жилья имеется в виду - это может быть, по его словам, по-разному: и повреждение, и тотальное уничтожение, "поскольку случается и такое, и такое".

По словам представителя Минюста, есть определенная проблематика, потому что "должен быть доступ непосредственно к тому, что из того жилья осталось".

Потому что комиссия должна убедиться, комиссия должна понять, - действительно ли полностью произошло уничтожение; процент: подлежит ли оно восстановлению или не подлежит; какая непосредственная стоимость. Хотя стоимость есть по расчетам, по формулам, для того чтобы было проще, а не исключительно человеческий фактор. Однако комиссия должна убедиться. - говорит Миненко.

Если жилье уничтожено на оккупированной территории, то сейчас получить компенсацию за него, до деоккупации, невозможно, сообщил представитель Минюста.

Если это произошло на территории, которая сейчас временно оккупирована, зафиксировать это на данный момент сложно, а в действительности - невозможно. Поэтому нужна деоккупация, и дальше делаем. - пояснил он.

Напомним

По словам премьер-министра Шмыгаля, правительство работает уже сейчас над восстановлением Украины. Например, в жилищном секторе активно реализуется программа "еВідновлення". За поврежденное российскими террористами имущество государство уже выплатило украинцам более 1,8 млрд гривен.

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