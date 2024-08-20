В Винницкую область ночью зашло 12 вражеских дронов, 10 сбили - ОВА
Киев • УНН
Ночью 20 августа в Винницкую область зашло 12 беспилотников. Силы ПВО сбили 10 БПЛА, информации о пострадавших или разрушениях нет.
В Винницкую область ночью зашло 12 вражеских беспилотников, сбили 10 дронов, информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщила во вторник первый заместитель начальника Винницкой ОDА Наталья Заболотная, пишет УНН.
В ночь на 20 августа всего в область зашло 12 БПЛА. По результатам работы ПВО сбито 10 БПЛА. Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях не поступала
У небі над Україною вночі знищили три ворожі ракети та 25 з 26 "шахедів"20 августа 2024, 05:25 • 17596 просмотров