На Вина Дизеля подали в суд за сексуальное насилие

Бывшая помощница Вина Дизеля подает против актера в суд. Она обвиняет его в сексуальном насилии в 2010 году. Об этом пишет Variety, передает УНН.

Детали

Аста Йонассон утверждает, что Дизель изнасиловал ее в отеле в Атланте, когда они работали над фильмом "Быстрая пятерка". Представитель Вина Дизеля отрицает обвинения.

Аста Йонассон утверждает, что она работала на актера в Атланте, где он снимал фильм "Быстрая пятерка", когда он привел ее в в свой номер в отеле и заставил лечь на свою кровать.

Согласно иску, она попросила его остановиться и направилась к двери, но он подошел к ней и начал щупать ее грудь и целовать грудь. Он попытался стянуть с нее нижнее белье, и она закричала и побежала в ванную комнату, утверждается в костюме.

Йонассон утверждает, что Дизель прижал к стене и заставил ее коснуться своего эрегированного члена, а затем начал мастурбировать.

Йонассон не смогла убежать и закрыла глаза, испугавшись разозлить Вина Дизеля, отбрасывая его дальше, и пытаясь отстраниться, желая, чтобы нападение прекратилось говорится в иске.

Через несколько часов, согласно иску, Саманта Винсент, сестра Дизеля и президент его компании, позвонила Йонассон и и уволила ее.

Адвокат Вина Дизеля отвергает все обвинения.

Он впервые слышит об этом обвинении, выдвинутом работницей, которая якобы работала у него девять дней. Есть четкие доказательства, которые полностью опровергают эти странные обвинения говорит адвокат Дизеля Брайан Фридман в комментарии Variety.

В дополнение к обвинениям в сексуальном насилии, в иске также содержатся претензии о гендерной дискриминации, незаконном расторжения контракта и мести.

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