На выходных в Украине потеплеет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В эти выходные в Украине потеплеет. Об этом УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"Будет несколько выше температура, чем прежде. Небольшие морозы -1... -6 на всей территории Украины", - сказала Л.Савченко.
Также, по ее словам, в Украине в эти выходные будет преимущественно без осадков.
Как сообщал УНН, по прогнозам Укргидрометцентра, 27 января в Киеве ожидается прирост снега в 3-4 см.