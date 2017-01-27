На выходных в Украине потеплеет

"Будет несколько выше температура, чем прежде. Небольшие морозы -1... -6 на всей территории Украины", - сказала Л.Савченко.

Также, по ее словам, в Украине в эти выходные будет преимущественно без осадков.

Как сообщал УНН, по прогнозам Укргидрометцентра, 27 января в Киеве ожидается прирост снега в 3-4 см.