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На выборах в Туркменистане проголосовало 90,8% избирателей - СМИ

Киев • УНН

 • 7683 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. На выборах президента Туркмении по состоянию на 16.00 по местному времени проголосовали 90,8% избирателей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

На выборах в Туркменистане проголосовало 90,8% избирателей - СМИ

По данным издания, больше всего избирателей проголосовало в Ахласком велаяте (области) - 96,01%. В Ашхабаде - 93,94%, Марыйском велаяте - 93,74%, Балканском велаяте - 90,88%, Лебапском велаят - 87,22% и Дашогзском велаяте - 85,98% избирателей приняли участие в голосовании.

Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 - за рубежом. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.

Результаты выборов станут известны через неделю. Победителем станет кандидат, который наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост президента Туркменистана претендуют 8 кандидатов, среди которых действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, в Туркмении начались президентские выборы .

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