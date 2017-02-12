На выборах в Туркменистане проголосовало 90,8% избирателей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На выборах президента Туркмении по состоянию на 16.00 по местному времени проголосовали 90,8% избирателей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, больше всего избирателей проголосовало в Ахласком велаяте (области) - 96,01%. В Ашхабаде - 93,94%, Марыйском велаяте - 93,74%, Балканском велаяте - 90,88%, Лебапском велаят - 87,22% и Дашогзском велаяте - 85,98% избирателей приняли участие в голосовании.
Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 - за рубежом. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.
Результаты выборов станут известны через неделю. Победителем станет кандидат, который наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На пост президента Туркменистана претендуют 8 кандидатов, среди которых действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.
Напомним, в Туркмении начались президентские выборы .