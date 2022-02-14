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15 марта, 19:03 • 100950 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130478 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116820 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110922 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101139 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98170 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85599 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118879 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125105 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126965 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На большие экраны кинотеатров вышла отечественная лента-комедия “Лучшие выходные”

На большие экраны кинотеатров вышла отечественная лента-комедия “Лучшие выходные”

Киев • УНН

 • 27012 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. На большие экраны вышла лента украинского производства студии Film.ua - “Лучшие выходные”. Судя по хорошей посещаемости и многочисленным положительным отзывам - как рассказали сотрудники кинотеатра “Синема Сити”, фильм по вкусу зрителям, передает УНН.

Детали

12 февраля в киевском кинотеатре “СИНЕМА СИТИ” состоялась творческая встреча с представителями съемочной группы фильма — с Ирмой Витовской — исполнительницей одной из ключевых ролей, Владиславом Климчуком — режиссером фильма. Прямо в зале, перед началом сеанса, все желающие зрители имели возможность задать вопросы создателям, взять автограф и сфотографироваться. Самому смелому зрителю достался приз от режиссера фильма — эксклюзивная, брендовая футболка!

Комедия в четырех новеллах, сочетающих: безумные приключения, Киев и крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль; любимые музыкальные исполнители и известные актеры. И как рассказали авторы: большая часть съемок проходила именно на фестивале Atlas Weekend. Сложность таких съемок в том, что нет возможности делать много дублей, но в итоге получилось все гармонично. И каждый, кто был на фестивале 2021 года, возможно попал в кадр, поэтому смотрите кино, ищите себя и своих знакомых среди актеров фильма.

В “Синема Сити” кино еще в прокате, не пропустите возможности увидеть фильм и почувствовать эту особую атмосферу.

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