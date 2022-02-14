На большие экраны кинотеатров вышла отечественная лента-комедия “Лучшие выходные”
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На большие экраны вышла лента украинского производства студии Film.ua - “Лучшие выходные”. Судя по хорошей посещаемости и многочисленным положительным отзывам - как рассказали сотрудники кинотеатра “Синема Сити”, фильм по вкусу зрителям, передает УНН.
Детали
12 февраля в киевском кинотеатре “СИНЕМА СИТИ” состоялась творческая встреча с представителями съемочной группы фильма — с Ирмой Витовской — исполнительницей одной из ключевых ролей, Владиславом Климчуком — режиссером фильма. Прямо в зале, перед началом сеанса, все желающие зрители имели возможность задать вопросы создателям, взять автограф и сфотографироваться. Самому смелому зрителю достался приз от режиссера фильма — эксклюзивная, брендовая футболка!
Комедия в четырех новеллах, сочетающих: безумные приключения, Киев и крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль; любимые музыкальные исполнители и известные актеры. И как рассказали авторы: большая часть съемок проходила именно на фестивале Atlas Weekend. Сложность таких съемок в том, что нет возможности делать много дублей, но в итоге получилось все гармонично. И каждый, кто был на фестивале 2021 года, возможно попал в кадр, поэтому смотрите кино, ищите себя и своих знакомых среди актеров фильма.
В “Синема Сити” кино еще в прокате, не пропустите возможности увидеть фильм и почувствовать эту особую атмосферу.