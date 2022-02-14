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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На великі екрани кінотеатрів вийшла вітчизняна стрічка — комедія “Найкращі вихідні”

На великі екрани кінотеатрів вийшла вітчизняна стрічка — комедія “Найкращі вихідні”

Київ • УНН

 • 27013 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. На великі екрани вийшла стрічка українського виробництва студії Film.ua — “Найкращі вихідні”. Судячи з хорошої відвідуваності та численних позитивних відгуків — як розповіли співробітники кінотеатру “Сінема Сіті”, фільм до смаку глядачам, передає УНН.

Деталі

12 лютого в київському кінотеатрі “СІНЕМА СІТІ” відбулась творча зустріч з представниками знімальної групи фільму — з Ірмою Вітовською — виконавицею однієї з ключових ролей, Владиславом Климчуком — режисером фільму. Прямо в залі, перед початком сеансу, всі бажаючі глядачі мали змогу задати питання творцям, взяти автограф та сфотографуватися. Найсміливішому глядачу дістався приз від режисера фільму — ексклюзивна, брендована футболка!

Комедія у чотирьох новелах, які поєднують: божевільні пригоди, Київ та найбільший у Східній Європі музичний фестиваль; улюблені музичні виконавці та відомі актори. І як розповіли автори: велика частина зйомок проходила саме на фестивалі Atlas Weekend. Складність таких зйомок у тому, що немає можливості робити багато дублів, але в результаті вийшло все гармонійно. І кожен хто був на фестивалі 2021 року можливо потрапив у кадр, тож дивіться кіно, шукайте себе та своїх знайомих серед акторів фільму.

В “Сінема Сіті” кіно іще в прокаті, не пропустить можливості побачити фільм та відчути цю особливу атмосферу.

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