На великі екрани кінотеатрів вийшла вітчизняна стрічка — комедія “Найкращі вихідні”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На великі екрани вийшла стрічка українського виробництва студії Film.ua — “Найкращі вихідні”. Судячи з хорошої відвідуваності та численних позитивних відгуків — як розповіли співробітники кінотеатру “Сінема Сіті”, фільм до смаку глядачам, передає УНН.
Деталі
12 лютого в київському кінотеатрі “СІНЕМА СІТІ” відбулась творча зустріч з представниками знімальної групи фільму — з Ірмою Вітовською — виконавицею однієї з ключових ролей, Владиславом Климчуком — режисером фільму. Прямо в залі, перед початком сеансу, всі бажаючі глядачі мали змогу задати питання творцям, взяти автограф та сфотографуватися. Найсміливішому глядачу дістався приз від режисера фільму — ексклюзивна, брендована футболка!
Комедія у чотирьох новелах, які поєднують: божевільні пригоди, Київ та найбільший у Східній Європі музичний фестиваль; улюблені музичні виконавці та відомі актори. І як розповіли автори: велика частина зйомок проходила саме на фестивалі Atlas Weekend. Складність таких зйомок у тому, що немає можливості робити багато дублів, але в результаті вийшло все гармонійно. І кожен хто був на фестивалі 2021 року можливо потрапив у кадр, тож дивіться кіно, шукайте себе та своїх знайомих серед акторів фільму.
В “Сінема Сіті” кіно іще в прокаті, не пропустить можливості побачити фільм та відчути цю особливу атмосферу.