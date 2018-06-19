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На украинских каналах уменьшается доля советских фильмов

На украинских каналах уменьшается доля советских фильмов

Киев  •  УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На украинских телеканалах уменьшается доля советских фильмов. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает корреспондент УНН.

"Доминирует тренд уменьшения доли советских фильмов. Они транслируются, но телеканалы в большинстве своем транслируют фильмы производства украинских студий", - заявил Артеменко.

Артеменко также отметил, что уменьшилась доля сериалов российского производства.

"Телесериалы также изменили географию производителей. Если раньше преобладали сериалы производства США и России в нашем эфире, то сейчас США и страны ЕС. Значительно возросла доля контента производства Турции и Польши", - отметил он.

Напомним, ранее Нацсовет сообщал, что Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе.

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