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На українських каналах зменшується частка радянських фільмів

На українських каналах зменшується частка радянських фільмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. На українських телеканалах зменшується частка радянських фільмів. Про це під час прес-конференції повідомив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає кореспондент УНН.

"Домінує тренд зменшення частки радянських фільмів. Вони є, транслюються, але телеканали в більшості своїй транслюють фільми виробництва українських студій", - заявив Артеменко.

Артеменко також зазначив, що зменшилась частка серіалів російського виробництва.

"Телесеріали також змінили географію виробників. Якщо раніше переважали серіали виробництва США і Росії в нашому ефірі, то зараз США і країни ЄС. Значно зросла частка контенту виробництва Туреччини і Польщі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Нацрада повідомляла, що Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму та Севастополі.

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