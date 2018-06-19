На українських каналах зменшується частка радянських фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На українських телеканалах зменшується частка радянських фільмів. Про це під час прес-конференції повідомив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає кореспондент УНН.
"Домінує тренд зменшення частки радянських фільмів. Вони є, транслюються, але телеканали в більшості своїй транслюють фільми виробництва українських студій", - заявив Артеменко.
Артеменко також зазначив, що зменшилась частка серіалів російського виробництва.
"Телесеріали також змінили географію виробників. Якщо раніше переважали серіали виробництва США і Росії в нашому ефірі, то зараз США і країни ЄС. Значно зросла частка контенту виробництва Туреччини і Польщі", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Нацрада повідомляла, що Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму та Севастополі.