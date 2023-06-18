На временно оккупированных территориях Херсонщины утренний "хлопок": есть попадания в склад БК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение нескольких часов во временно оккупированном пгт Рыночное, рядом с Генническом, Херсонская область, раздаются взрывы, сообщают местные телеграмм-каналы, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что взрывы и пожар видны на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в большой склад с оружием.
Напомним
Во временно оккупированном Геническе были слышны взрывы.