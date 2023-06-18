На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ранкова "бавовна": є влучання у склад БК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом декількох годин у тимчасово окупованому смт Ринкове, поряд з Генічеськом, Херсонщина, лунають вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.
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Повідомляється, що вибухи та пожежу видно на території елеватора, у повітря піднімається дим. За попередніми даними, зафіксовано попадання до великого складу зі зброєю.
Нагадаємо
У тимчасов окупованому Геніческу було чутно вибухи.