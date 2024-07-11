Правоохранители задержали мужчину, который в апреле этого года стрелял по авто бизнесмена на Тернопольщине. После совершенного мужчина хотел сбежать из Украины через реку Тиса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

В апреле этого года в одном из пригородных сел Тернопольского района частного предпринимателя пытались убить возле его дома. Пострадавший автомобилем заехал на территорию собственного дома и в этот момент неизвестный произвел выстрелы из оружия по авто, в результате чего он получил три огнестрельных ранения. Медикам удалось спасти жизнь мужчины.

Следователи установили, что злоумышленник получил заказ на убийство жителя Тернополя. За это киллер должен был получить 25 тысяч долларов. Почти четыре месяца он следил за жертвой, собирал подробную информацию о нем и отслеживал маршрут передвижения. Для этого арендовал жилье в Тернополе и приобрел автомобиль.

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Вечером 19 апреля он подстерег предпринимателя возле его дома и четыре раза выстрелил из пистолета в его авто. После этого скрылся с места преступления.

Организатором покушения оказался 35-летний житель Черкасс. Его задержали по дороге к границе Украины, которую он планировал незаконно пересечь через реку Тиса. У мужчины изъяли две гранаты и около 100 патронов.

Следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации и заказу этого преступления.