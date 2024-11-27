В Тернопольской области после атаки рф ситуация со светом остается критической: что известно

В Тернопольской области после атаки рф, из-за повреждения ключевого энергообъекта, ситуация с электроснабжением остается критической, сообщили в Тернопольской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате повреждения ключевого энергообъекта области ситуация с поставкой электроэнергии остается критической. В течение последних суток удалось решить ряд технических вопросов, что позволило обеспечить работу всех объектов критической и социальной инфраструктуры", - отметили в ОВА.

Как сообщили в ОВА, "продолжается работа по стабилизации ситуации за счет подключения к внешним сетям соседних областей и привлечения альтернативных источников генерации и когенерации".

Тернопольоблэнерго, как указано, "вынужденно ввело график подачи электроэнергии, которые будут меняться в зависимости от имеющихся объемов энергетических ресурсов". Всех просят применять режим экономного использования электроэнергии на бытовые цели.

При этом, как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, "сегодня, 27.11 общественный транспорт Тернополя работает по графику, чтобы обеспечить потребности тернополян". "Для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно утром и после 16:00. Время прибытия можно отследить онлайн через "ДеТранспорт". Надеюсь, что энергетики восстановят электроснабжение для стабильной работы города", - написал Надал в Telegram.