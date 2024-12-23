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В Тернопольской области из церкви украли катафалк: заподозрили троих детей

В Тернопольской области из церкви украли катафалк: заподозрили троих детей

Киев  •  УНН

 • 392 просмотра

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Из гаража церкви в селе Старый Алексинец похитили автомобиль УАЗ 3303, который использовали как катафалк. Заподозрили трех несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, им грозит до 8 лет заключения.

Из гаража церкви в селе в Тернопольской области похитили автомобиль, который использовали как катафалк. В этом заподозрили трех несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Автомобиль «УАЗ 3303» из гаража на территории церкви украли ночью.

Сообщение о краже транспортного средства, которое использовали как катафалк, поступило в полицию от церковного старосты села Старый Алексинец. Утром, придя в храм, он обнаружил открытые гаражные ворота и исчезновение машины.

На месте полицейские установили, что в гараж проникли, взломав навесной замок. Вскоре правоохранители обнаружили катафалк неисправным в поле за селом.

Полицейские установили причастных к незаконному завладению транспортным средством. «Ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей в возрасте 15, 16 и 17 лет. Ранее ни один из них не попадал в поле зрения правоохранителей», - отметили в полиции.

Мотивы своего поступка ребята объяснить не смогли.

«Как выяснилось, ночью они сорвали замок на гаражных дверях, нашли ключи от автомобиля, завели его и поехали. Однако далеко добраться не смогли, поскольку машина сломалась», - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Киеве у военного из автомобиля украли РЭБ: подозреваемого задержали22 окт. 2024, 12:30 • 24310 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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