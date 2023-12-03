На Таврическом направлении возросла активность пехоты россиян - Тарнавский

В операционной зоне ОСУВ Таврия активность пехоты оккупантов снова увеличилась - состоялось 55 боевых столкновений. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

За сутки враг потерял 440 человек живой силы и 9 единиц военной техники. Около десятка оккупантов сдались в плен. Активность вражеской авиации невысокая - за сутки зафиксировано 5 авиаударов.

Кроме того, ночью россияне сбрасывали КАБы на Донецкую область.

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Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском и марьинском направлениях - заявил Тарнавский.

По его словам, безуспешными были наступательные действия противника в районах, Степного, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки - отбито 25 его атак.

Также на Марьинском направлении отбито 11 атак - в районах Марьинки и Новомихайловки, а на Шахтерском направлении враг трижды вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара и западнее Старомайорского.

На Запорожье противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино и западнее Вербового.

Дополнение

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта - заявил бригадный генерал.

В настоящее время продолжается ведение наступательной операции на мелитопольском направлении.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура

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