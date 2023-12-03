На Таврическом направлении возросла активность пехоты россиян - Тарнавский
На Мелитопольском направлении украинские войска отбили 55 боевых столкновений и нанесли значительные потери российским войскам, уничтожив 440 человек личного состава и 9 единиц военной техники противника.
россияне стали чаще использовать управляемые авиационные бомбы - Игнат
Российская тактическая авиация активно применяет управляемые бомбы на линии фронта, сообщается о более 100 ударов за один день, но стратегическая авиация пока не используется.
В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог
Датские военные помогают полиции в защите еврейских объектов из-за роста террористических угроз, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, сообщает Министерство обороны Дании.
Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай
Пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвали президента Байдена запретить поездки между США и Китаем из-за всплеска респираторных заболеваний в Китае. Китай отвергает эти опасения, называя их "злонамеренными выдумками"
Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине
Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".
ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш
Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.
Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предоставил статистику зарубежных поездок народных депутатов, на фоне жалоб нардепов об отмене их зарубежных поездок.
Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование
Украина начала досудебное расследование по факту расстрела российскими военными безоружных украинских военнослужащих, поскольку это является нарушением Женевских конвенций и считается тяжким преступлением.
Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов
395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.
Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область
Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.