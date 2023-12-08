На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
  •  96924 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  110513 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  113972 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  112830 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  113334 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  146839 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  152569 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  142909 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  143124 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142246 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133082 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142705 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151925 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144873 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132601 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-tavricheskom-napravlenii-rossiyane-proveli-56-boevikh-stolknovenii-unichtozheno-446-okkupantov

На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 18:02  •  31622 просмотра

Read in English

На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.

На Таврическом направлении враг активно обстреливает украинские позиции и ведет боевые действия. Однако ВСУ стойко держат оборону и продолжают уничтожать врага и его технику. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали 

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов

 написал Тарнавский в Тelegram.

"Общие потери врага составили 466 человек. Уничтожено 20 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 11 ББМ, 1 артсистему, 4 автомобиля. Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены",- добавил он.

Дополнение

В целом россия не уменьшает активность своей пехоты. В Авдеевке и Марьинке произошло наибольшее количество боевых столкновений. Противник действует при поддержке бронетехники и использует авиацию. За минувшие сутки оккупанты сбросили на Донетчину более 40 авиабомб КАБ

Напомним

Вчера украинские защитники применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку вражеского подкрепления на Авдеевском направлении. ВСУ нанесли точные удары по новоприбывшим российским военным. Как все это произошло, операторы ССО сняли на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
На Таврійському напрямку росіяни провели 56 бойових зіткнень: знищено 446 окупантів
Russian troops conducted 56 combat engagements in the Tavriya sector: 446 occupants were killed
Новости по теме

На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.

Война •   •  31622 просмотра
На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

В Дія. Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.

Общество •   •  26185 просмотра
В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.

Общество •   •  25723 просмотра
Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.

Новости Мира •   •  20860 просмотра
Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.

Общество •   •  27551 просмотра
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.

Общество •   •  26672 просмотра
кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба

Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад

Президент Украины Зеленский подписал евроинтеграционные законы, в частности о расширении штата НАБУ и разрешение НАПК проверять имущество, приобретенное до назначения на должность.

Политика •   •  26717 просмотра
Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад

Безответственное решение: Украина осуждает МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024

Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024, ссылаясь на их общую ответственность в конфликте.

Общество •   •  25587 просмотра
Безответственное решение: Украина осуждает МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024

Затопление тоннеля Киевского метрополитена: расследуют служебную халатность

Сегодня столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.

Криминал и ЧП •   •  22924 просмотра
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: расследуют служебную халатность

Арктический СПГ продолжает быть основным российским ископаемым топливом, которое покупает ЕС

ЕС продолжает импортировать российский арктический СПГ на рекордном уровне, что составляет 50% российского экспорта. На это влияет отсутствие санкций в отношении СПГ со стороны ЕС. С декабря 2022 года по октябрь 2023 года в ЕС было поставлено российского СПГ на сумму более 8,3 млрд евро.

Экономика •   •  26964 просмотра
Арктический СПГ продолжает быть основным российским ископаемым топливом, которое покупает ЕС