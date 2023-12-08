На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

На Таврическом направлении враг активно обстреливает украинские позиции и ведет боевые действия. Однако ВСУ стойко держат оборону и продолжают уничтожать врага и его технику. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов написал Тарнавский в Тelegram.

"Общие потери врага составили 466 человек. Уничтожено 20 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 11 ББМ, 1 артсистему, 4 автомобиля. Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены",- добавил он.

Дополнение

В целом россия не уменьшает активность своей пехоты. В Авдеевке и Марьинке произошло наибольшее количество боевых столкновений. Противник действует при поддержке бронетехники и использует авиацию. За минувшие сутки оккупанты сбросили на Донетчину более 40 авиабомб КАБ

Напомним

Вчера украинские защитники применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку вражеского подкрепления на Авдеевском направлении. ВСУ нанесли точные удары по новоприбывшим российским военным. Как все это произошло, операторы ССО сняли на видео.

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