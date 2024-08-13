В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

Ограничения на перемещение введены в 20-километровой пограничной зоне Сумской области из-за активизации боевых действий. Допуск осуществляется по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне, сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, пишет УНН.

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"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне", - сообщили в Генштабе.

Людей просят с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер.

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