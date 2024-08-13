В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб
Киев • УНН
Военное командование ввело ограничения на перемещение в 20-км пограничной зоне Сумской области из-за активизации боевых действий. Допуск осуществляется по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.
Ограничения на перемещение введены в 20-километровой пограничной зоне Сумской области из-за активизации боевых действий. Допуск осуществляется по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне, сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне", - сообщили в Генштабе.
Людей просят с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер.
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