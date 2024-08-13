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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 08:39  •  26216 просмотра

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Военное командование ввело ограничения на перемещение в 20-км пограничной зоне Сумской области из-за активизации боевых действий. Допуск осуществляется по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Ограничения на перемещение введены в 20-километровой пограничной зоне Сумской области из-за активизации боевых действий. Допуск осуществляется по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне, сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне", - сообщили в Генштабе.

Людей просят с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер.

После удара рф часть Сум без света и газа, повреждена больница, за ночь по области 23 взрыва13 августа 2024, 05:59 • 32821 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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