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На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 20:50  •  15649 просмотра

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Российский обстрел центра села Краснополье Сумской области привел к гибели одного мирного жителя и повреждению транспортных средств и домов. Регион подвергся многократным обстрелам, всего был зафиксирован 61 взрыв.

Россияне в воскресенье днем, 17 декабря, обстреляли центр поселка Краснополье в Сумской области из РСЗО, в результате чего 1 гражданское лицо погибло, повреждены 2 гражданских транспортных средства, 3 частных дома. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение воскресенья россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины:

▪️ Юнаковская община: враг бил из минометов (4 взрыва).

▪️ Краснопольская община: осуществлены минометные обстрелы (17 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов). Также по центру поселка Краснополье Сумского района осуществлен обстрел из РСЗО (2 взрыва), в результате чего 1 гражданское лицо погибло, повреждены 2 гражданских транспортных средства, 3 частных дома.

▪️ Эсманская община: зафиксированы минометные обстрелы (5 взрывов).

▪️ Середино-Будская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был танковый обстрел (2 взрыва).

▪️ Миропольская община: был минометный обстрел (4 взрыва).

▪️ Зноб-Новгородская община: осуществлены минометные обстрелы (3 взрыва).

▪️ Белопольская община: враг бил из минометов (10 взрывов).

▪️ Великописаревская община: зафиксированы минометные обстрелы (4 взрыва).

Ночью оккупанты 3 раза обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывовНочью оккупанты 3 раза обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывов12 декабрь 2023, 07:39 • 95273 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Сумщині 1 людина загинула через ворожий обстріл з РСЗВ
1 person killed in Sumy region due to enemy shelling from MLRS
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На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО

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