На Певческом поле открылась выставка с 200 000 тюльпанов

"Цветочные экспозиции на Певческом поле - это хорошая традиция, возможна благодаря трудолюбию наших зеленстроевцев. До всех экспозиций, а их десять, приложили руку более 200 сотрудников. К сожалению, сегодня погода не позволила нам в полной мере оценить результаты работы, не все цветы расцвели из-за прохладной погоды. Но уже вскоре мы приглашаем киевлян и гостей города осмотреть действительно уникальные цветочные композиции", - сказал заместитель председателя КГГА П.Пантелеев.

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Также в КГГА отметили, что с каждым годом объемы зеленых насаждений в столице увеличиваются. В течение 2017 года в городе будет высажено 13 млн цветов и реконструировано более 120 парков и скверов, что вдвое больше, чем в прошлом году.

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