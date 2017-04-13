На Співочому полі відкрилася виставка з 200 тисяч тюльпанів

“Квіткові експозиції на співочому полі – це гарна традиція, що можлива завдяки працелюбності наших зеленбудівців. До цих експозицій, а їх десять, доклали руку понад 200 працівників. На жаль, сьогодні погода не дозволила нам повною мірою оцінити результати роботи, не всі квіти розцвіли через прохолодну погоду. Але вже незабаром ми запрошуємо киян і гостей міста оглянути справді унікальні квіткові композиції”, – сказав заступник голови КМДА П.Пантелеєв.

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Також у КМДА зазначили, що з кожним роком обсяги зелених насаджень у столиці збільшуються. Упродовж 2017 року в місті буде висаджено 13 млн квітів та реконструйовано понад 120 парків і скверів, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Фестиваль тюльпанів “Таємниці Великодньої Писанки” буде відкритий до 10 травня.

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