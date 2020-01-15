На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Национальный банк Украины на 15 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 15 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 192,229095 грн;
Серебро - 13,715830 грн;
Платина - 746,737098 грн;
Палладий - 1 664,377919 грн.
По сравнению с 14 января курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.