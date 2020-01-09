На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Национальный банк Украины на 9 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 9 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1202.672301 грн;
Серебро - 13.972071 грн;
Платина - 741.928632 грн;
Палладий - 1608.388359 грн.
По сравнению с 8 января курс указанных металлов вырос, кроме платины, который снизился.