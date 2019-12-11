На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию Всего на 11 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1115.362544 грн;

Серебро - 12.658231 грн;

Платина - 683.939745 грн;

Палладий - 1440.233942грн.

По сравнению с 10 декабря курс металлов вырос, кроме серебра, который снизился.