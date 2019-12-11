На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 11 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию Всего на 11 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1115.362544 грн;
Серебро - 12.658231 грн;
Платина - 683.939745 грн;
Палладий - 1440.233942грн.
По сравнению с 10 декабря курс металлов вырос, кроме серебра, который снизился.