На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Национальный банк Украины на 1 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 1 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1157.303482 грн;
Серебро - 13.629988 грн;
Платина - 719.619326 грн;
Палладий - 1299.204660 грн.
По сравнению с 30 сентября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.