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На сегодня установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 10114 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. Национальный банк Украины на 1 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 1 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото - 1157.303482 грн;

Серебро - 13.629988 грн;

Платина - 719.619326 грн;

Палладий - 1299.204660 грн.

По сравнению с 30 сентября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.

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