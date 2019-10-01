На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 1 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото - 1157.303482 грн;

Серебро - 13.629988 грн;

Платина - 719.619326 грн;

Палладий - 1299.204660 грн.

По сравнению с 30 сентября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.