На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 21 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1102,925107;

Серебро — 15,647927;

Платина — 842,183672;

Палладий — 670,133889.

По сравнению с 20 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно возросла; цена на серебро незначительно уменьшилась; цена на платину снизилась; цена на палладий также уменьшилась.