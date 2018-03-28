На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 28 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1134.552982;

Серебро - 14.073538;

Платина - 803.477842;

Палладий - 825.467761.

По сравнению с 27 марта, стоимость серебра - выросла, всех инших банковских металлов - уменьшилась.