На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 14 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1137.691217;

Серебро - 14.253871;

Платина - 828.363836;

Палладий - 845.532011.

По сравнению с 13 февраля, стоимость серебра увеличилась, оставшихся банковских металлов - уменьшилась.