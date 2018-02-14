На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 14 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 14 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1137.691217;
Серебро - 14.253871;
Платина - 828.363836;
Палладий - 845.532011.
По сравнению с 13 февраля, стоимость серебра увеличилась, оставшихся банковских металлов - уменьшилась.