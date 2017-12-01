На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 1 декабря 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 1 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1117,717953;
Серебро — 14,466934;
Платина — 825,061279;
Палладий — 885,303863.
По сравнению с 30 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: серебро и платина подешевели, а стоимость золота и палладия стала больше.