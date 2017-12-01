На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 1 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1117,717953;

Серебро — 14,466934;

Платина — 825,061279;

Палладий — 885,303863.

По сравнению с 30 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: серебро и платина подешевели, а стоимость золота и палладия стала больше.