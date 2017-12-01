На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 1 грудня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1117,717953;

Срiбло — 14,466934;

Платина — 825,061279;

Паладiй — 885,303863.

Порівняно з 30 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: срібло та платина подешевшали, а вартість золота та паладію стала більшою.