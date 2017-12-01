На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національний банк України на 1 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 1 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1117,717953;
Срiбло — 14,466934;
Платина — 825,061279;
Паладiй — 885,303863.
Порівняно з 30 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: срібло та платина подешевшали, а вартість золота та паладію стала більшою.