На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 3 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 666.8350 грн;
Серебро — 21.9040 грн;
Платина — 926.9783 грн;
Палладий — 2 200.7817 грн.
По сравнению со 2 декабря курс всех указанных металлов вырос, когда курс палладия — упал.