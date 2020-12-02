На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 2 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 660.5756 грн;
Серебро — 21.4966 грн;
Платина — 909.6223 грн;
Палладий — 2 209.6691 грн.
По сравнению с 1 декабря курс всех указанных металлов упал, когда курс палладия — вырос.