На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальный банк Украины на 28 октября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 737.0056 грн;
Серебро - 22.1805 грн;
Платина - 801.7601 грн;
Палладий - 2 151.0500 грн.
По сравнению с 27 октября курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.