На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 737.0056 грн;

Серебро - 22.1805 грн;

Платина - 801.7601 грн;

Палладий - 2 151.0500 грн.

По сравнению с 27 октября курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.