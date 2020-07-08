На сегодня в Украине есть эффективные методы для лечения COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинские медики сегодня уже имеют достаточно эффективные методы терапии для лечения коронавирусной болезни COVID-19, хотя они пока не имеют четкой доказательной базы. Об этом в Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
"Прежде всего, хочу ещё раз подчеркнуть и всем сказать, что на сегодняшний день мы уже гораздо более уверенно себя чувствуем в лечении больных (насколько это возможно в данной ситуации), чем несколько месяцев назад. Сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии, которые пока еще не имеют четкой доказательной базы, а та, которая появляется, бывает весьма противоречивой и спорной. Основные хорошо зарекомендовавшие препараты нам удалось, благодаря воле министра (принимающего окончательное решение), внести в протоколы ещё три месяца назад. Иначе, друзья, лечить было бы нечем", - написала Голубовская.
Инфекционист рассказала, что за многие годы профессиональной деятельности не сталкивалась с подобными трудностями в подготовке нормативных документов.
"В целом терапия остаётся очень сложной, ибо трудно предугадать, у кого как будет протекать заболевание, кто нам преподнесёт неприятные сюрпризы в разные периоды болезни, где эта временная грань для разных методов лечения и т.д. Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция - путём тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжёлого течения и радикально вмешиваться серьёзными препаратами до развития крайне тяжёлых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", - добавила она.
Как сообщал УНН, ранее Голубовская рассказала об усилиях, которые прилагают специалисты при работе по наработке протокола для лечения пациентов с COVID-19, и о трудностях, с которыми они сталкиваются.