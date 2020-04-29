На востоке Украины обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения

"При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружено военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Также по данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

"В результате проведенных осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружено боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максима" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм)", - отмечается сообщении.

Кроме этого, около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и много других боевых припасов и взрывчатых их веществ.

"Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области задержали инструктора школы снайперов за незаконную продажу боеприпасов.