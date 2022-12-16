На востоке Франции в результате пожара погибли 10 человек, среди них пятеро детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Десять человек погибли в результате пожара под Лионом на востоке Франции, со ссылкой на чиновников сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Пятеро детей были среди 10 человек, погибших ночью, когда вспыхнул пожар в семиэтажном многоквартирном доме в пригороде восточно-французского города Лион, сообщает местное правительство.
Причина пожара в Волькс-ан-Велин до сих пор неясна.
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