На востоке Франции в результате пожара погибли 10 человек, среди них пятеро детей

Детали

Пятеро детей были среди 10 человек, погибших ночью, когда вспыхнул пожар в семиэтажном многоквартирном доме в пригороде восточно-французского города Лион, сообщает местное правительство.

Причина пожара в Волькс-ан-Велин до сих пор неясна.

Дополнение

В Париже горел крупнейший в мире оптовый рынок свежих продуктов.