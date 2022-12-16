На сході Франції внаслідок пожежі загинуло 10 людей, серед них п'ятеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Десять людей загинули внаслідок пожежі під Ліоном на сході Франції, з посиланням на чиновників повідомляє AFP, пише УНН.
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П'ятеро дітей були серед 10 осіб, які загинули вночі, коли спалахнула пожежа у семиповерховому багатоквартирному будинку у передмісті східно-французького міста Ліон, повідомляє місцева влада.
Причина пожежі у Волькс-ан-Велін досі незрозуміла.
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