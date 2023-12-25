На Шри-Ланке во время антинаркотического рейда задержали почти 15 тысяч человек и изъяли более 400 килограммов наркотиков

Полиция Шри-Ланки сообщила об аресте почти 15 тысяч человек во время недельного рейда борьбы с наркоторговцами по всей стране. Об этом со ссылкой на Голос Америки передает УНН.

Детали

Полиция заявила, что их операция под кодовым названием "Юктия" или "Правосудие" привела к изъятию почти 440 килограммов наркотиков, в том числе 272 килограмма каннабиса, 35 килограммов гашиша и 9 килограммов героина.

Для обысков офицеры использовали служебных собак. Также они изъяли авто и имущество предполагаемых преступников.

Правоохранители считают, что их остров в Индийском океане используется как перевалочный пункт наркотрафика.

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В заявлении полиции говорится, что 13 666 подозреваемых были арестованы, а почти 1100 наркоманов были задержаны и отправлены на принудительную реабилитацию в военное учреждение.

Дополнение

Полиция заявила, что рейды будут приостановлены на рождественские праздники, поскольку офицеры должны быть развернуты для выполнения обязанностей, связанных с безопасностью, но возобновятся после вторника, который является буддийским праздником.

Вместе с тем правозащитники отмечают, что полицейские рейды были незаконными, поскольку они проводились без ордеров на обыск. Они призвали жертв получить данные полицейских, чтобы впоследствии организовать судебный иск.

Напомним,

Шри-Ланка, согласно новому отчету аналитиков проекта AidData в Университете Уильяма и Мэри в Вирджинии, возглавляет список стран, в которых в ближайшие годы может разместиться китайская военно-морская база, на фоне того, как Пекин стремится расширить свои морские возможности.