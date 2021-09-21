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На сессии Генассамблеи ООН президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма

Киев  •  УНН

 • 15438 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Литвы Ґитанас Науседа призвал “усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма” и также чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Об этом он заявил с на сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет УНН.

Цитата

“Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконной аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует обще осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма. Также очень важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я приветствую усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания Международной крымской платформы”, — сказал Науседа.

Детали

По его словам, Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период. “Стремясь консолидировать международные усилия, в июле прошлого года мы совместно провели Украинский конференцию реформ в Вильнюсе”, — добавил Науседа.

Напомним

Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест по оккупации части Донбасса и полуострова Крым. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк (США).

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