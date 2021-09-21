На сесії Генасамблеї ООН президент Литви закликав посилити політику невизнання анексії Криму

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“Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію та окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Статут Організації Об’єднаних Націй, а також положення Гельсінського заключного акту. Їх слід загально засуджувати. Ми повинні посилити політику невизнання окупації та анексії Криму. Також надзвичайно важливо захищати права та свободи місцевого цивільного населення. Я вітаю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення Міжнародної кримської платформи”, — сказав Науседа.

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За його словами, Литва поважає європейський та євроатлантичний вибір України та продовжує підтримувати її реформи у цей неспокійний період. “Прагнучи консолідувати міжнародні зусилля, у липні минулого року ми спільно провели Українську конференцію реформ у Вільнюсі”, — додав Науседа.

Нагадаємо

Генеральна асамблея ООН є однією з основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини Донбасу і півострова Крим. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Нью-Йорк (США).