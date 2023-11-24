На Ровенщине авто въехало в отбойник: пассажирка получила ранения

Сегодня около семи утра на трассе "Киев-Чоп" на подъезде к городу Дубно произошла авария в результате которой тяжело травмировалась пассажирка авто. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.

Детали

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля марки "Renault Master", 31-летний киевлянин, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на отбойник.

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Цитата В результате ДТП пассажирку, 37-летнюю жительницу города Кременчуг, с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского РОВП начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины - резюмировали в Нацполиции.

Дополнение

В Нацполиции отметили, что водитель по результатам осмотра на состояние опьянения был трезв и сообщили, что у него также отобраны образцы крови.

Отмечается, что транспортное средство было изъято и помещено на спецплощадку.

Напомним

Во Львовской области машина скорой помощи сбила двух пешеходов, травмировав их и пассажира скорой, полиция возбудила уголовное дело.