На Ровенщине авто въехало в отбойник: пассажирка получила ранения
Киев • УНН
В результате ДТП на трассе Киев-Чоп вблизи Дубно пострадал пассажир, а полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Сегодня около семи утра на трассе "Киев-Чоп" на подъезде к городу Дубно произошла авария в результате которой тяжело травмировалась пассажирка авто. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.
Детали
Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля марки "Renault Master", 31-летний киевлянин, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на отбойник.
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Цитата
В результате ДТП пассажирку, 37-летнюю жительницу города Кременчуг, с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского РОВП начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины
Дополнение
В Нацполиции отметили, что водитель по результатам осмотра на состояние опьянения был трезв и сообщили, что у него также отобраны образцы крови.
Отмечается, что транспортное средство было изъято и помещено на спецплощадку.
Напомним
Во Львовской области машина скорой помощи сбила двух пешеходов, травмировав их и пассажира скорой, полиция возбудила уголовное дело.
На Ровенщине авто въехало в отбойник: пассажирка получила ранения
В результате ДТП на трассе Киев-Чоп вблизи Дубно пострадал пассажир, а полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
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