На россии упал вертолет Ми-2 во время облета нефтепровода - росСМИ

В ставропольском крае рф сегодня, 4 декабря, упал вертолет Ми-2 во время облета нефтепровода. Предварительная причина - отказ двигателя. Об этом пишут росСМИ, сообщает УНН.

Детали

Вертолет упал возле станицы Незлобной ставропольского края рф. Инцидент произошел около 10.00 недалеко от дороги "Пятигорск - Георгиевск".

Отмечается, что Ми-2 совершил жесткую посадку и завалился на бок. Из вертолета на поле разлилось топливо.

По официальной информации, вертолет принадлежит коммерческой компании. Пилоты совершали облет нефтепровода.

Губернатор края владимир владимиров сообщил, что оба пилота не пострадали.

Предварительной причиной происшествия губернатор назвал отказ одного из двигателей. Сейчас на месте работают оперативные службы.

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