На рынке в столице Конго оборвался высоковольтный кабель, погибли 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Двадцать шесть человек погибли в результате обрыва и падения высоковольтного кабеля на дома и рынок на окраине конголезской столицы Киншасы в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Среди пострадавших 24 женщины и двое мужчин, еще двое человек получили серьезные ранения, сообщил официальный представитель правительства Демократической Республики Конго Патрик Муйя.
В заявлении национальной электроэнергетической компании говорится о том, что линия упала во время сильного дождя в среду утром.
Компания выразила соболезнования семьям погибших.
"Сегодня утром женщины и мужчины погибли от удара током в результате ужасной аварии на рынке Матади-Кибала после разрыва фазного провода из-за плохой погоды,- заявил премьер-министр Сама Луконде.
Муйя добавил, что он и премьер-министр посетили место происшествия и что правительство проведет кризисное совещание.
#MatadiKibala, Un câble de la haute tension s'est coupé et a causé plusieurs morts, selon les différentes sources sur place@StanysBujakera@OlivierKamitatu@Congoprofond1pic.twitter.com/NRk48KDl5u— Petit Ben Bukasa (@PetitBen_bukasa)February 2, 2022
#RDCKinshasa: retour en images sur sur la tragédie de ce matin à#MatadiKibala. Image sensible.@ErnestKazadi3,@Patrickkaks,@BabendaLucien,@AndyKabunda.pic.twitter.com/XyoBn0SdZ3—PrimeurActu.cd(@Primeuractu)February 2, 2022