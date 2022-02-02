На ринку в столиці Конго обірвався високовольтний кабель, загинуло 26 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Двадцять шість людей загинули внаслідок обриву та падіння високовольтного кабелю на будинки та ринок на околиці конголезької столиці Кіншаси у середу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Серед постраждалих 24 жінки та двоє чоловіків, ще двоє людей отримали серйозні поранення, повідомив офіційний представник уряду Демократичної Республіки Конго Патрік Муйя.
У заяві національної електроенергетичної компанії йдеться про те, що лінія впала під час сильного дощу в середу вранці.
Компанія висловила співчуття сім'ям загиблих.
"Сьогодні вранці жінки та чоловіки загинули від удару струмом внаслідок жахливої аварії на ринку Матаді-Кібала після розриву фазного дроту через погану погоду, — заявив прем'єр-міністр Сама Луконде.
Муйя додав, що він та прем'єр-міністр відвідали місце події і що уряд проведе кризову нараду.
#MatadiKibala, Un câble de la haute tension s'est coupé et a causé plusieurs morts, selon les différentes sources sur place@StanysBujakera @OlivierKamitatu @Congoprofond1 pic.twitter.com/NRk48KDl5u— Petit Ben Bukasa (@PetitBen_bukasa) February 2, 2022
#RDCKinshasa: retour en images sur sur la tragédie de ce matin à #MatadiKibala. Image sensible.@ErnestKazadi3,@Patrickkaks, @BabendaLucien, @AndyKabunda. pic.twitter.com/XyoBn0SdZ3— PrimeurActu.cd (@primeuractu) February 2, 2022