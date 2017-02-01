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На реконструкцию Бортнической станции аэрации выделят еще 20 млн грн

На реконструкцию Бортнической станции аэрации выделят еще 20 млн грн

Киев • УНН

 • 11277 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. На реконструкцию Бортнической станции аэрации могут дополнительно выделить 20 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали внесение изменений в Программу экономического и социального развития города Киева на 2017 год.

В частности, предполагается выделить дополнительно 20 млн грн на реализацию проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

"Выделение 20 млн гривен на Бортническую станцию ​​аэрации стало возможным за счет расходов из Государственного бюджета Украины на 2017 год. Кроме этого, за счет субвенций, предусмотренных госбюджетом, наша комиссия поддержала направление 18,6 гривен на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления услуг в формате "Прозрачный офис", - подчеркнул глава бюджетной комиссии Андрей Странников.

В рамках изменений в Программу соцэкономразвития, депутаты также согласовали увеличение ассигнований на 625 млн грн за счет средств специального фонда городского бюджета на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр.

Напомним, как сообщал УНН, здоровье 11 млн потребителей днепровской воды под угрозой из-за состояния Бортнической станции аэрации.

Также напомним, что в июле прошлого года Кабмин выделил 32 млн грн на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Украинские Национальные Новости

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