На реконструкцію Бортницької станції аерації виділять ще 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На реконструкцію Бортницької станції аерації можуть додатково виділити 20 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік.
Зокрема, передбачається виділити додатково 20 млн грн на реалізацію проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”.
“Виділення 20 мільйонів гривень на Бортницьку станцію аерації стало можливим за рахунок видатків з Державного бюджету України на 2017 рік. Окрім цього, за рахунок субвенцій, передбачених держбюджетом, наша комісія підтримала направлення 18,6 мільйонів гривень на проведення робіт, пов’язаних зі створенням та забезпеченням функціонування центрів надання послуг у форматі “Прозорий офіс”, — наголосив голова бюджетної комісії Андрій Странніков.
У рамках змін до Програми соцекономрозвитку, депутати також погодили збільшення асигнувань на 625 млн грн за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, здоров’я 11 млн споживачів дніпровської води під загрозою через стан Бортницької станції аерації.
Також нагадаємо, що у липні минулого року Кабмін виділив 32 млн грн на реконструкцію Бортницької станції аерації.