На Прикарпатье у мужчины обнаружили и изъяли арсенал оружия

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16:40 • 8124 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Тисменицкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.

Во время досудебного расследования по месту жительства злоумышленника проведено санкционированный обыск, во время которого изъят целый арсенал оружия и боеприпасов, в частности: гранаты РГД-5, Ф-1, пистолет Макарова, пистолет ТТ, 46 магазинов и более 220 патронов к автомату Калашникова.

“В настоящее время решается вопрос относительно сообщения злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (”Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения”, — говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана.

Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.

По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями “ДНР” готовил теракты в центре Киева.

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