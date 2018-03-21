На Прикарпатті у чоловіка виявили та вилучили арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Тисменицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
Під час досудового розслідування за місцем проживання зловмисника проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено цілий арсенал зброї та боєприпасів, зокрема: гранати РГД-5, Ф-1, пістолет Макарова, пістолет ТТ, 46 магазинів та понад 220 патронів до автомата Калашникова.
"На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Санкція вказаної статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.