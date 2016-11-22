На Прикарпатье секретарь Коломыйского городского совета сбил насмерть двух пенсионеров

Второй пешеход скончался по дороге до Тисменицкой городской больницы. Стоит отметить, что ДТП произошло на неосвещенном участке проезжей части.

Как оказалось, за рулем легковушки находился секретарь Коломыйской ГС и преподаватель местной ДЮСШ Любомир Жупанский.

Напомним, смертельное ДТП произошло ночью в Киеве на Окружной , так автомобиль BMW занесло на встречную полосу через газон.